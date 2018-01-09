Во Владимире появится музей здравоохранения

Во Владимире появится музей здравоохранения. Его открытие запланировано в этом году на базе областного центра медицинской профилактики, структурного подразделения Областного центра лечебной физкультуры и спортивной медицины, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения. В настоящее время идет подготовка музейной экспозиции, которая разместится на улице Большой Нижегородской, 65 в здании областного центра медицинской профилактики.

Департамент здравоохранения предлагает медицинскому сообществу и всем владимирцам принять активное участие в пополнении экспозиции предметами медицинской тематики. Организаторы будут рады интересным фото, документам, медицинскому инструментарию, представляющему историческую ценность, а также арт-объектам на медицинскую тематику.

По вопросам сотрудничества и пополнения фонда музея просьба звонить главному врачу Областного центра лечебной физкультуры и спортивной медицины Вадиму Олеговичу Киселеву по тел. (4922) 32-71-28 или специалистам отделения медицинской профилактики по тел. 32-47-04.

Автор: Владимирская служба новостей