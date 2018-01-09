В индустриальном парке «Камешково» будет выпускаться трактор «Владимир»

На территории индустриального парка «Камешково» будет выпускаться трактор «Владимир». Конструкторскую документацию для этой машины разработала чешская фирма «Zetor» из города Брно. В сентябре 2017 года один из первых экземпляров этого трактора был представлен в московском ГУМе в рамках Выставки достижений сельского хозяйства.

Трактор «Владимир» будет выпускаться со снаряжённой массой 2740 кг, с дизельным двигателем мощностью 50 лошадиных сил, гидростатическим рулевым управлением, отключаемым приводом переднего моста и механической синхронизированной реверсивной 8-ступенчатой полноприводной трансмиссией. Скорость его передвижения составит 30 км в час, грузоподъёмность заднего навесного устройства – 1,1 тонны.

Машины камешковского производства предназначены для использования в сельском хозяйстве и в сфере ЖКХ. Ожидается, что к 2020 году АО «КаМЗ» будет выпускать 1000 тракторов в год. Их предполагается поставлять как на внутренний рынок, так и в страны ближнего зарубежья.

На тракторном производстве планируется создать около 100 новых рабочих мест к уже имеющимся сейчас 230 штатным единицам на Камешковском механическом заводе.

Автор: Владимирская служба новостей