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Новости
09.01.2018 12:55

Познакомиться с Владимирской областью поможет мобильный путеводитель
Вышел в свет бесплатный мобильный путеводитель по городам Владимирской области – «Ворота Золотого кольца». Он доступен для платформ Android и iOS. Бесплатно скачать приложение можно в Google Play и в App Store.
В базовой версии путеводителя содержится описание около 200 туристических объектов, мероприятий и маршрутов 33-го региона. Еще столько же готовятся к публикации. Информация разделена по тематическим разделам: «Города Владимирской области», «Кремли», «Монастыри и церкви», «Парки и сады». Есть в путеводителе и другие полезные и интересные сведения для туристов о достопримечательностях и инфраструктуре.
В ближайших планах - создание версии путеводителя «Ворота Золотого кольца» на иностранных языках. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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