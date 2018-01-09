Познакомиться с Владимирской областью поможет мобильный путеводитель

Вышел в свет бесплатный мобильный путеводитель по городам Владимирской области – «Ворота Золотого кольца». Он доступен для платформ Android и iOS. Бесплатно скачать приложение можно в Google Play и в App Store.

В базовой версии путеводителя содержится описание около 200 туристических объектов, мероприятий и маршрутов 33-го региона. Еще столько же готовятся к публикации. Информация разделена по тематическим разделам: «Города Владимирской области», «Кремли», «Монастыри и церкви», «Парки и сады». Есть в путеводителе и другие полезные и интересные сведения для туристов о достопримечательностях и инфраструктуре.

В ближайших планах - создание версии путеводителя «Ворота Золотого кольца» на иностранных языках.

Автор: Владимирская служба новостей