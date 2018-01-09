Семьи могут обратиться в ПФР за выплатами на второго ребенка

Малообеспеченные российские семьи, где родился в этом году второй или последующий ребенок, могут с сегодняшнего дня обратиться в отделение Пенсионного фонда по месту жительства за сертификатом на материнский капитал и оформить ежемесячную адресную выплату на ребенка из средств маткапитала.

В конце декабря Владимир Путин подписал закон о ежемесячных адресных выплатах в связи с рождением или усыновлением второго ребенка до достижения им полутора лет из средств материнского капитала. Согласно закону, выплата будет рассчитываться с учетом дохода семьи: он не должен превышать полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения региона. Средний размер ежемесячной выплаты в 2018 году составит 10,5 тыс. рублей.

Автор: Владимирская служба новостей