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09.01.2018 12:42
Семьи могут обратиться в ПФР за выплатами на второго ребенка
Малообеспеченные российские семьи, где родился в этом году второй или последующий ребенок, могут с сегодняшнего дня обратиться в отделение Пенсионного фонда по месту жительства за сертификатом на материнский капитал и оформить ежемесячную адресную выплату на ребенка из средств маткапитала.
В конце декабря Владимир Путин подписал закон о ежемесячных адресных выплатах в связи с рождением или усыновлением второго ребенка до достижения им полутора лет из средств материнского капитала. Согласно закону, выплата будет рассчитываться с учетом дохода семьи: он не должен превышать полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения региона. Средний размер ежемесячной выплаты в 2018 году составит 10,5 тыс. рублей.
Автор: Владимирская служба новостей