Во Владимире задержан сбытчик наркотиков

В городе Владимир задержан сбытчик наркотиков. Им оказался 22-летний местный житель. По данным регионального Управления МВД, в конце декабря сотрудники Госавтоинспекции остановили легковой автомобиль. В ходе досмотра транспортного средства в верхней части салона под обивкой оперативники обнаружили пачку от сигарет, в которой находились полимерный пакет и сверток с неизвестными веществами. Экспертиза показала, что это синтетическое средство группы α-PVP массой 29,99 граммов, и гашиш массой 9,51 граммов.

Наркотики молодой человек планировал продать в областном центре.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Автор: Владимирская служба новостей