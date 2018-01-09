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Новости
09.01.2018 11:59

Во Владимире задержан сбытчик наркотиков
В городе Владимир задержан сбытчик наркотиков. Им оказался 22-летний местный житель. По данным регионального Управления МВД, в конце декабря сотрудники Госавтоинспекции остановили легковой автомобиль. В ходе досмотра транспортного средства в верхней части салона под обивкой оперативники обнаружили пачку от сигарет, в которой находились полимерный пакет и сверток с неизвестными веществами. Экспертиза показала, что это синтетическое средство группы α-PVP массой 29,99 граммов, и гашиш массой 9,51 граммов.
Наркотики молодой человек планировал продать в областном центре. 
В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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