Новогодние праздники прошли без ЧС

Завершились новогодние и рождественские праздники. Во Владимирской области они прошли без чрезвычайных ситуаций. Были происшествия, связанные с пожарами. В период с 29 декабря по 8 января произошло 32 пожара (за аналогичный период прошлого года – 72); на которых погибли 5 человек (за аналогичный период прошлого года – 8); получили травмы тоже 5 человек (за аналогичный период прошлого года – 3).

Происшествий на водных объектах не допущено.

Автор: Владимирская служба новостей