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09.01.2018 11:37

Новогодние праздники прошли без ЧС
Завершились новогодние и рождественские праздники. Во Владимирской области они прошли без чрезвычайных ситуаций. Были происшествия, связанные с пожарами. В период с 29 декабря по 8 января произошло 32 пожара (за аналогичный период прошлого года – 72);  на которых погибли 5 человек (за аналогичный период прошлого года – 8); получили травмы тоже 5 человек (за аналогичный период прошлого года – 3). 
Происшествий на водных объектах не допущено. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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