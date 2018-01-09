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Новости
09.01.2018 10:32

Дерево насмерть придавило мужчину
Дерево насмерть придавило мужчину. Трагедия произошла в середине декабря в деревне Пирогово Камешковского района. Соседи по даче на автомобиле направились в лесной массив, чтобы срубить сухое дерево, которое они присмотрели для заготовки дров для отопления бань и своих домов. Когда дерево спилили, его верхняя часть задела соседнее растение, что изменило траекторию. В итоге оно упало прямо на мужчину. Пострадавший получил тяжелые травмы в области головы. Смерть его наступила практически сразу до приезда скорой. По данному факту начата проверка.  Возбуждено уголовное дело.  

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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