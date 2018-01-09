Гриппом не болеем

В конце прошлого года во Владимирской области в больницу с симптомами ОРВИ обратилось более 8 тысяч человек, около 5,5 тысяч из которых — дети. По данным регионального Управления Роспотребнадора, больше всего заболевших во Владимире, а также в Ковровском, Киржачском и Вязниковском районах. По итогам мониторинга в настоящее время эпидитуацию по респираторным инфекциям определяют вирусы не гриппозной этиологии. В структуре положительных находок вирусы РС-вирусы и парагриппа.





Автор: Владимирская служба новостей