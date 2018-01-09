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Новости
09.01.2018 10:11

Гриппом не болеем
В конце прошлого года во Владимирской области в больницу с симптомами ОРВИ обратилось более 8 тысяч человек, около 5,5 тысяч из которых — дети. По данным регионального Управления Роспотребнадора, больше всего заболевших во Владимире, а также в Ковровском, Киржачском и Вязниковском районах. По итогам мониторинга в настоящее время эпидитуацию по  респираторным инфекциям определяют вирусы не гриппозной этиологии. В структуре положительных находок вирусы РС-вирусы и парагриппа. 


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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