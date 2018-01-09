О какой женщине мечтают владимирцы

Специалисты одной из социальных сетей выяснили, о какой женщине мечтают владимирцы. Четверть мужчин желает видеть рядом добрую, заботливую и нежную женщину: способность искренне любить, прощать мелкие ошибки, создавать уют - это то, ради чего хочется возвращаться домой. Другая четверть ценит в женщинах ум, хитрость и умение ориентироваться в любой ситуации. Чувство юмора считают необходимым атрибутом около 11% респондентов. Столько же отмечают нужным ухоженность и здоровье, как ни странно отодвигая сексуальность на задний план. Среди других нужных качеств отметили трудолюбие, верность, мудрость и обаяние.

Автор: Владимирская служба новостей