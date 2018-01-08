В России началась налоговая амнистия

С января в России началась налоговая амнистия. Согласно закону, долги по пошлинам, накопившиеся до 2015 года, признаются безнадежными и списываются. Это касается не только граждан, но и индивидуальных предпринимателей. По подсчетам Минфина, речь идет об одном миллионе бизнесменов, которые были зарегистрированы, но реально не работали. Напомню, на ряд неэффективных налогов обратил внимание в ходе ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин. Он предложил «решить проблему накопленной налоговой задолженности граждан». По оценке главы комитета Госдумы по бюджету Андрея Макарова, россиян в ходе налоговой амнистии освободили от уплаты более 150 млрд. рублей.

Автор: Владимирская служба новостей