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Новости
08.01.2018 13:00

В России началась налоговая амнистия
С января в России началась налоговая амнистия. Согласно закону, долги по пошлинам, накопившиеся до 2015 года, признаются безнадежными и списываются. Это касается не только граждан, но и индивидуальных предпринимателей. По подсчетам Минфина, речь идет об одном миллионе бизнесменов, которые были зарегистрированы, но реально не работали. Напомню, на ряд неэффективных налогов обратил внимание в ходе ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин. Он предложил «решить проблему накопленной налоговой задолженности граждан».  По оценке главы комитета Госдумы по бюджету Андрея Макарова, россиян в ходе налоговой амнистии освободили от уплаты более 150 млрд. рублей.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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