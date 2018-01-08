В России начинаются выплаты ежемесячных пособий на первых двух детей

В России начинаются выплаты ежемесячных пособий на первых двух детей. Помощь от государства получат семьи, которые получают доход ниже полутора ставок прожиточного минимума на человека. По предварительным оценкам, на выплаты могут рассчитывать 340 тысяч семей. В среднем ежемесячно они будут получать более 10 тысяч рублей на первенца. Это детский прожиточный минимум по данным Росстата. На пособие можно рассчитывать до тех пор, пока новому члену семьи не исполнится полтора года. На второго ребенка аналогичные средства обещают перечислять за счёт материнского капитала.

Автор: Владимирская служба новостей