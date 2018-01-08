Как владимирцы встретили Новый год

Специалисты одной из социальных сетей выяснили, как владимирцы встретили Новый год. Уютный досуг для себя (дома в кругу семьи) выбрали 30% горожан. Четверть опрошенных провели время в больших компаниях, с друзьями, на даче, на вечеринке или гуляя в городе. Более 16% спали дома, играли в онлайн-игры или смотрели кино. А кое-кто был в армии, в больнице или на работе. Но нашлись и те, чьи варианты не уложились в привычную программу празднования: "В кпз сидел))", "Сначала все было здорово, но потом мы украли тачку с амстора, залезли туда впятером и разогнались в бордюр. Так я отметил новый год)))", "С подругами на квартире! 9 девчонок и не одного мальчика, было очень весело!", “на теплоходе”, "в Таиланде".

Автор: Владимирская служба новостей