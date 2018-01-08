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Новости
08.01.2018 12:00

"Горячие" новогодние праздники
Сразу несколько пожаров зафиксировано в регионе в новогодние праздники. Первое ЧП произошло в Коврове в ночь с 31 декабря на 1 января. Горела квартира в жилом доме. Пострадали двое мужчин. С отравлением угарным газом они были доставлены в больницу. 2 января в деревне Слободка Киржачского района вспыхнул частный дом. Площадь пожара составила около 80 квадратных метров. Во время разбора завалов было обнаружено тело 70-летнего мужчины. Еще одна трагедия произошла 5 января в Собинском районе. В огне погибли женщина и ее двухлетний ребенок. Отец и еще трое детей успели выбежать. А 7 января в Александрове на пожаре пострадал  мужчина. С отравлением угарным газом он был доставлен в больницу.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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