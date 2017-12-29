В Камешково начали выпускать несколько сортов колбасы

На территории индустриального парка в Камешково начали работу современные производства.

Одно из предприятий – ООО «Продукты Боско» – за период работы в пуско-наладочном режиме выпустило несколько партий колбасы. Вкус изысканной итальянской салями успели оценить московские эксперты и покупатели. Технологию производства отрабатывают в нескольких аспектах – продукт делают с разными специями, из мяса различных, в том числе и владимирских производителей. Конечный результат от чередования комбинаций получался разный. В каждой партии, в основном, пять сортов колбас с различными вкусовыми качествами –«Салями с трюфелем», «Салями с острым перцем», «Традиционная», «Монтанья» и «Кампаньола». Пока у предприятия есть время для учёбы и экспериментов, попробовали расширить ассортимент, улучшить потребительские свойства продукции. Для тестирования батоны из каждой партии отправляют в Москву. Специальная дегустационная комиссия определяет, какой сорт удовлетворит требования потребителя, соответствует ли продукт «правильному» вкусу итальянских колбас. На каждую партию составляется отзыв о том, как, в целом, сработало предприятие. Поскольку в производстве используются итальянские технологии, специалисты стараются соответствовать итальянскому стандарту качества и вкусовым параметрам. Но без внимания не остаются и предпочтения российского потребителя, отличающиеся от вкуса итальянцев, которые любят чуть сыроватую салями.

С момента выпуска первой тестовой партии колбас и у руководства, и у специалистов появилась уверенность в том, что компания «Продукты Боско» может делать качественный продукт самостоятельно. И он, по заключению экспертов и отзывам покупателей, не хуже, чем колбаса, произведённая под контролем итальянского технолога. Эта уверенность приблизила предприятие к главной цели – достижению необходимых объёмов продукции, соответствующей российским и европейским стандартам.

Вкус колбасы оценили и искушенные столичные жители. Дегустация продукции компании «Продукты Боско» успешно прошла в Москве на предновогодней ярмарке в ГУМе. Пока чётко не установят нормативы продукции, производство будет работать только на треть своей мощности. Важно отметить, что все сотрудники на предприятии являются жителями города Камешково.

Автор: Владимирская служба новостей