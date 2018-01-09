Владимирцы примут участие в полуфинале конкурса «Лидеры России»

С 10 по 15 января в Московской области пройдут два полуфинала Всероссийского конкурса «Лидеры России» для регионов Центрального федерального округа. В первом полуфинале примут участие пять управленцев из Владимирской области.

Напомним, открытый конкурс для руководителей «Лидеры России» проводится по поручению Президента России Владимира Путина и является флагманом открытой платформы «Россия – страна возможностей». Она служит для продвижения проектов перспективных управленцев, предпринимателей и молодых профессионалов, которые стремятся менять к лучшему свою родную страну.

На первый полуфинал, который состоится 10-12 января, приглашены около 300 управленцев из регионов Центра России. Столько же человек примут участие во втором полуфинале, который пройдёт с 13 по 15 января. Все они показали наилучшие результаты на предыдущем этапе дистанционного тестирования.

В финал конкурса выйдут 60 управленцев из ЦФО. Еще несколько человек смогут пройти на финальный этап по федеральному рейтингу после того, как станут известны итоги полуфиналов во всех округах.

Все финалисты получат образовательные гранты в размере 1 млн. рублей. У победителей конкурса будет возможность в течение года получать консультации наставников проекта из числа ведущих управленцев страны, в том числе глав федеральных министерств и ведомств, губернаторов, руководителей крупнейших государственных и частных компаний, общественных и деловых ассоциаций.

Автор: Владимирская служба новостей