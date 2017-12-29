Владимирцы смогут послушать "Стихи под музыкальной шубой"

3 января в Областной библиотеке для детей и молодежи пройдет необычное мероприятие под названием "Стихи под музыкальной шубой". Перед публикой выступят чтецы Анна Гончарей, Мария Егорова, Александра Улитина, Анастасия Толкачева, Илона Голованчикова, Катерина Ремина, Дмитрий Балдин, Светлана Лимье и Надежда Корычева, а также музыканты Алексей Михайлов, Сергей Тульский и Юлия Покачалова.

Мероприятие состоится по адресу проспект Строителей, 23 и начнется в 16-30.





Автор: Владимирская служба новостей