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29.12.2017 15:02
Во Владимире пройдет Рождественский праздник для детей
7 января во Владимирском областном специальном доме для ветеранов состоится Рождественский праздник для детей из многодетных и неполных семей, для детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей, для воспитанников воскресной школы Князь-Владимирского храма.
В честь праздника Рождества Христова подготовлена концертная программа. Все дети получат рождественские подарки от губернатора Светланы Орловой и Владыки Евлогия.
В этот день праздничные мероприятия пройдут во всех учреждениях социального обслуживания населения Владимирской области. Этот великий праздник объединяет всех православных христиан, пробуждает самые светлые и добрые чувства, вселяет надежду, учит милосердию и состраданию, напоминает о непреходящих духовных ценностях нашего народа.
Автор: Владимирская служба новостей