6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Где вы планируете отмечать Новый 2018 год?
1. Дома
2. В деревне/на даче
3. В другом городе
4. За границей
5. На работе
6. У друзей
7. Другое
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
29.12.2017 15:02

Во Владимире пройдет Рождественский праздник для детей
7 января во Владимирском областном специальном доме для ветеранов состоится Рождественский праздник для детей из многодетных и неполных семей, для детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей, для воспитанников воскресной школы Князь-Владимирского храма. 
В честь праздника Рождества Христова подготовлена концертная программа. Все дети получат рождественские подарки от губернатора Светланы Орловой и Владыки Евлогия. 
В этот день праздничные мероприятия пройдут во всех учреждениях социального обслуживания населения Владимирской области. Этот великий праздник объединяет всех православных христиан, пробуждает самые светлые и добрые чувства, вселяет надежду, учит милосердию и состраданию, напоминает о непреходящих духовных ценностях нашего народа.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Культура
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт