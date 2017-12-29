Во Владимире пройдет Рождественский праздник для детей

7 января во Владимирском областном специальном доме для ветеранов состоится Рождественский праздник для детей из многодетных и неполных семей, для детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей, для воспитанников воскресной школы Князь-Владимирского храма.

В честь праздника Рождества Христова подготовлена концертная программа. Все дети получат рождественские подарки от губернатора Светланы Орловой и Владыки Евлогия.

В этот день праздничные мероприятия пройдут во всех учреждениях социального обслуживания населения Владимирской области. Этот великий праздник объединяет всех православных христиан, пробуждает самые светлые и добрые чувства, вселяет надежду, учит милосердию и состраданию, напоминает о непреходящих духовных ценностях нашего народа.

Автор: Владимирская служба новостей