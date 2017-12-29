Более половины россиян проведут новогодние каникулы дома

Январские каникулы продлятся с 30 декабря по 8 января включительно. Первый рабочий день — 9 января. Кстати, согласно опросу, более половины россиян проведут новогодние каникулы дома. По их мнению всевозможные поездки и путешествия в это время года обходятся слишком дорого, к тому же Новый год считается семейным праздником. В гости в новогодние каникулы отправятся 6% россиян. А вот около 15% опрошенных проведут праздники на рабочем месте. При этом кто-то идёт на работу по своей инициативе, а кто-то – по воле руководства.





Автор: Владимирская служба новостей