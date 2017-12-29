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Новости
29.12.2017 14:59

С чем у россиян ассоциируется Новый год
До нового 2018 года осталось буквально два дня. По итогам опроса этот праздник для россиян символизируют вовсе не Дед Мороз и грохот фейерверков, а аромат мандаринов. Так считают почти треть респондентов. Елка в ряду новогодних ассоциаций стоит на втором месте. Каждый десятый при словах «Новый Год» представляет себе праздник, а также холод, мороз, снег и зиму, 8 процентов вспоминают о подарках, столько же – об отдыхе и новогодних каникулах, 7 процентов думают о своей семье и друзьях, 6 процентов вспоминают о детстве и говорят, что Новый год – это прежде всего радость, веселье, счастье и хорошее настроение. Три процента опрошенных вспоминают новогоднее обращение президента и традиционные фильмы и телепередачи. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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