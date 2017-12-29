У департамента строительства и архитектуры - новый директор

С 9 января 2018 года Дмитрий Золин приступит к работе в должности директора департамента строительства и архитектуры администрации Владимирской области. Соответствующее распоряжение подписала Губернатор Светлана Орлова.

Дмитрий Михайлович Золин родился в Вязниках в 1973 году. Имеет высшее образование. Трудовую деятельность начал в 1995 году инженером-конструктором на ОАО «ОСВАР», затем работал на руководящих должностях в организациях строительной сферы в Вязниках и Владимире. В администрации Владимирской области заместителем директора департамента строительства и архитектуры работал с июня 2017 года.





Автор: Владимирская служба новостей