ОНФ во Владимирской области держит на контроле вопрос возобновления работы детсада в поселке имени Кирова

Активисты Общероссийского народного фронта во Владимирской области вновь встретились с жителями поселка имени Кирова Камешковского района, где весной по решению муниципальных властней был закрыт единственный детский сад из-за аварийного состояния здания. Напомним, на двух предыдущих встречах с населением поселка общественники поддержали позицию родителей детей, требовавших от властей района скорейшего начала ремонта детсада, а до этого – обеспечить комфортные и безопасные условия подвоза детей автотранспортом в детсады соседних поселков. Речь шла также и об установке павильона на остановке, где происходит посадка детей в автобус.

Принимаемые властями меры по решению всех перечисленных вопросов, по мнению местных жителей, недостаточны или явно медлительны.





«Региональное отделение ОНФ решило стать площадкой для диалога муниципальных чиновников и жителей поселка. В клубе поселка на встречу пришли представители администрации района, депутаты райсовета и наиболее активные жители», – рассказал член регионального штаба Общероссийского народного фронта Кирилл Ковалев.

В первую очередь он предоставил слово родителям детей, которые высказали оценку условий пребывания малышей в детских дошкольных учреждениях соседних поселков. От части жителей прозвучали положительные отзывы: администрация района оборудовала автобусы дополнительными удерживающими устройствами, соответствующими возрасту детей, а малыши уже привыкли к новым детсадам и лучше там развиваются, поскольку находятся в одновозрастных группах. Другие родители сказали, что подвоз детей по-прежнему неудобен и небезопасен, павильон на остановке до сих пор не установлен, а в детских учреждениях не хватает персонала, чтобы помогать детям младших групп одеваться перед прогулкой. Эта часть родителей настаивала на своем требовании о ремонте детсада в родном поселке и возобновлении его работы.

Глава районной администрации пояснил, что детсад власти вообще ремонтировать не планируют, а продумывают вариант его размещения в здании местной школы. Тогда активисты ОНФ ознакомили собравшихся с отрицательным заключением регионального управления Роспотребнадзора, из которого следует, что в этом случае будут нарушено санитарное законодательство, а для его соблюдения потребуются значительные переделки внутри школьного здания. На это чиновник заметил, что администрация готова пойти на эти затраты и в начале 2018 г. проведет торги на составление проекта реконструкции школы.

Данная информация вызвала возмущение части жителей и депутатов, которые пытались выяснить, откуда вдруг найдутся деньги в бюджете на реконструкцию школы, тогда как ранее чиновники утверждали, что средств нет не только на ремонт детсада, но даже на составление сметы. В ходе дискуссии один из жителей вызвался сам составить квалифицированную смету на ремонт детсада и бесплатно передать ее райадминистрации.





«В этой связи активисты Народного фронта предложили райадминистрации при выборе того или иного варианта возобновления в поселке работы детсада принять во внимание обе сметы – и на ремонт детсада, и на переоборудование школы, а главное – выявить и учесть мнение жителей поселка. Муниципальным властям в важнейшем вопросе жизнедеятельности поселка, касающемся работы единственного в населенном пункте дошкольного учреждения, все решения необходимо принимать только на основе диалога и открытого обсуждения с жителями всех имеющихся вариантов. Надо опираться на мнение людей», – заключил Ковалев.

Автор: Владимирская служба новостей