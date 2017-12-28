Продажа пиротехники детям запрещена!

В магазинах в преддверии нового года началась продажа пиротехники. Большей популярностью у покупателей пользуются ракеты, бенгальские огни и петарды. Чтобы избежать несчастных случаев, спасатели просят граждан приобретать только сертифицированные пиротехнические изделия, проверять их срок годности, читать инструкцию и не допускать применения пиротехники детьми. Кроме того, ребятам до 16 лет продавать петарды и фейерверки запрещено.





Автор: Владимирская служба новостей