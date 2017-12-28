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Новости
28.12.2017 12:36

Продажа пиротехники детям запрещена!
В магазинах в преддверии нового года началась продажа пиротехники. Большей популярностью у покупателей пользуются ракеты, бенгальские огни и петарды. Чтобы избежать несчастных случаев, спасатели просят граждан приобретать только сертифицированные пиротехнические изделия, проверять их срок годности, читать инструкцию и не допускать применения пиротехники детьми. Кроме того, ребятам до 16 лет продавать петарды и фейерверки запрещено.


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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