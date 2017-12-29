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Новости
29.12.2017 09:19

Голосуем за Тимофея Копылова!
Сегодня станет известно имя победителя музыкального проекта «Голос». Напомним, в четверку лучших попал и наш земляк Тимофей Копылов. Он представляет команду Леонида Агутина. Вместе с ним за право стать лучшим голосом страны будут бороться Ян Гэ, Селим Алахяров и Ладислав Бубнар. 
Напомним, по правилам в финале каждый из участников исполняет одну песню соло, другую — дуэтом со своим наставником. После этого телезрители голосуют за конкурсантов в прямом эфире. Участник, набравший минимальное число голосов, выбывает. Оставшиеся исполняют еще по одной песне, а телезрители через SMS-голосование выбирают победителя проекта.
Шоу начнется в 21-30 на Первом канале. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Культура
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