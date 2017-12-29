Голосуем за Тимофея Копылова!

Сегодня станет известно имя победителя музыкального проекта «Голос». Напомним, в четверку лучших попал и наш земляк Тимофей Копылов. Он представляет команду Леонида Агутина. Вместе с ним за право стать лучшим голосом страны будут бороться Ян Гэ, Селим Алахяров и Ладислав Бубнар.

Напомним, по правилам в финале каждый из участников исполняет одну песню соло, другую — дуэтом со своим наставником. После этого телезрители голосуют за конкурсантов в прямом эфире. Участник, набравший минимальное число голосов, выбывает. Оставшиеся исполняют еще по одной песне, а телезрители через SMS-голосование выбирают победителя проекта.

Шоу начнется в 21-30 на Первом канале.

Автор: Владимирская служба новостей