Во Владимирской области пройдёт около 1400 новогодних мероприятий

В Новогодние и Рождественские праздники во всех уголках Владимирской области пройдут яркие представления, спектакли, интерактивные, спортивные и культурные мероприятия, выставки, игровые программы и мастер-классы.

Всего запланировано проведение около 1400 разнообразных мероприятий, зрителями и участниками которых станут более 230 тысяч жителей и гостей нашего региона.

Конечно, Новый год – это, в первую очередь, праздник для детей. В последнюю неделю уходящего года проходят Губернаторские Новогодние ёлки для юных жителей региона. Каждый из них становится зрителем удивительных новогодних представлений («Снежная королева», «Мэри Поппинс», «Морозко»), участвует в праздничном хороводе вокруг ёлки и получает подарок от главы региона. Всего до 29 декабря десять Губернаторских ёлок посетят 4 тысячи детей.

Немаловажно, что с 26 декабря по 13 января в территориях проходит более 120 торжественных мероприятий для детей из многодетных, малообеспеченных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Подарки от Губернатора и областной администрации получат более 10 тысяч детей.

Более 30 воспитанников детских домов, школ-интернатов, детей из социально незащищенных семей, ребят, родители которых погибли в «горячих точках», отличников учёбы, победителей конкурсов и олимпиад приняли участие в Общероссийской Новогодней ёлке в Государственном Кремлевском дворце. Кроме того, ребята посетили представление в цирке братьев Запашных, музей человека «Живая система», расписали имбирное печенье в музее хлеба в «Измайловском Кремле» и получили сладкий новогодний подарок от Президента России Владимира Путина.

По-настоящему праздничную атмосферу создают все учреждения социальной сферы Владимирской области. Задействованы все государственные, муниципальные и частные образовательные организации, учреждения культуры, спорта и социальной защиты.

В дни новогодних каникул более 5 тысяч детей будут посещать свыше 70 лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных организаций региона, а 270 ребят отдохнут в четырех загородных оздоровительных лагерях.

В учреждениях интернатного типа запланированы мастер-классы по изготовлению подарков для родственников и друзей, праздничные программы. Особо ожидаемым и любимым детьми стал Новогодний бал для воспитанников специальных (коррекционных) школ-интернатов.

Для любителей и профессионалов спорта в период новогодних праздников во всех муниципальных образованиях Владимирской области пройдут спортивные соревнования и турниры. Юные жители региона, их родители, бабушки и дедушки смогу попробовать свои силы в хоккее с шайбой, лыжных гонках, фигурном катании, волейболе, мини-футболе и спортивном ориентировании. По праздничному расписанию работают спортивные секции, школы, физкультурно-оздоровительные комплексы, катки и ледовые дворцы.

Во Владимире, Гороховце, Суздале и Юрьеве-Польском организованы рождественские ярмарки с традиционными народными играми и забавами.

Год от года меняется к лучшему организация новогодних торжеств, которые прирастают масштабом и яркими событиями. В этом году вся культурная программа предстоящих празднований в областной столице объединена темой «Твой лучший Новый Год во Владимире».

С 22 декабря в областном центре открыта традиционная Рождественская ярмарка, на которой мастера из Владимирской области, из Республики Беларусь и Узбекистана представляют широкий выбор различных изделий из дерева, ткани, лозы, бересты, глины и текстиля. Гостям ярмарки предлагают отведать блюда традиционной русской кухни. На Соборной площади и на площади Победы развернуты городки аттракционов.

На время Новогодних каникул пешеходная улица Георгиевская во Владимире превратится в интерактивную творческую мастерскую. Более 200 мероприятий пройдёт во всех парках, скверах, бульварах и площадях столицы региона. Микрорайоны и дворы, клубы по месту жительства превратятся в яркие новогодние интерактивные площадки.

Самым ярким моментом станет Новогодняя ночь. Во Владимире весёлые гуляния с подарками и сюрпризами пройдут на Соборной площади, на площади Победы, у комплекса «РусьКино» и в парках города. Ожидается, что Новогодние и Рождественские мероприятия в областном центре посетят около 180 тысяч человек.

Автор: Владимирская служба новостей