Светлана Орлова рассказала Владимиру Путину о привлечении инвестиций в 33 регион

Накануне в Москве президент Владимир Путин провёл итоговое в этом году заседание Госсовета по вопросам повышения инвестиционной привлекательности регионов. В мероприятии приняла участие губернатор Владимирской области Светлана Орлова. Она рассказала главе государства о том, как планомерно меняется к лучшему инвестиционный климат во Владимирской области.





«Владимирская область не просела по инвестициям, мы занимаем 15-е место в рейтинге инвестиционной привлекательности российских регионов, составленном Агентством стратегических инициатив. У нас нет нефти и газа, но за пять лет мы прирастили 12 миллиардов рублей в доходную часть областного бюджета. Темы финансовой устойчивости и привлечения инвестиций ставим во главу угла. Потому что они являются важными составляющими экономического развития региона, – подчеркнула Светлана Орлова. – Немаловажно, что всё ощутимее и приток российских инвестиций. Например, неделю назад во Владимирской области открылся «Волгабас» – это суперсовременный завод по производству автобусов на газомоторном топливе. Перевод муниципальной техники на этот вид топлива позволит существенно сэкономить бюджетные средства».





Тему активного внедрения газомоторного топлива поддержал и Президент России. Он отметил, что использование этого экологичного и доступного вида топлива даёт нашей стране преимущество перед другими странами, и регионы должны активнее включаться в эту работу.

Губернатор отметила: для инвесторов во Владимирской области созданы максимально благоприятные условия. Оказывается поддержка на всех этапах реализации проектов - от подбора земельного участка и подключения к сетям инженерной инфраструктуры, до предоставления налоговых льгот на этапе эксплуатации проекта. Эффективные меры поддержки оказывают федеральные фонды. С 2013 по 2017 год в регионе запущено 62 новых производства.

Светлана Орлова поблагодарила Владимира Путина за неизменное внимание и поддержку, оказываемую нашему региону, и рассказала о том, как будет распределены средства федерального гранта, полученного Владимирской областью за высокие показатели социально-экономического развития. Львиная доля этой премии будет направлена на поддержку социальной сферы.





«В целом, на Госсовете состоялся очень предметный разговор, были предложены конкретные механизмы поддержки бизнеса. Инвестиционная привлекательность – одна из ключевых экономических тем, потому что новые предприятия – это новые рабочие места и увеличение заработной платы, - прокомментировала Светлана Орлова итоги заключительного в 2017 году заседания Госсовета. - Ещё одна важная тема, которую поднял Владимир Владимирович – это меры по снижению процентных ставок по коммерческим кредитам для региональных бюджетов. У Владимирской области бездефицитный бюджет, государственный долг - один из самых низких в стране. У нас нет коммерческих кредитов, мы получили кредит Министерства финансов России и не наращиваем госдолг. Сбалансированный бюджет очень важен для инвестиционной привлекательности региона. Отмечу также, что Владимирская область будет и дальше меняться к лучшему - развивать науку, выходить на рынки станкостроения, машиностроения, робототехники, а также усиливать подготовку рабочих кадров».





Автор: Владимирская служба новостей