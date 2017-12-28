В Собинском районе произошло ДТП с участием автобуса

В Собинском районе накануне произошло ДТП с участием автобуса. По предварительной информации, водитель иномарки не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди автобуса «ПАЗ», в результате чего врезался в заднюю часть транспортного средства.

На момент аварии в салоне автобуса находилось 28 пассажиров. Пострадал 16-летний подросток, который сидел сзади. У молодого человека - небольшие ушибы.

В настоящее время по факту ДТП сотрудниками ГИБДД проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Автор: Владимирская служба новостей