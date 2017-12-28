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Новости
28.12.2017 08:59

Во Владимире откроются еще две «бережливые поликлиники»
Сегодня в Детской городской поликлинике №1 и в Городской поликлинике №1 города Владимира состоится открытие очередных «бережливых поликлиник». Основная цель проекта – повышение доступности и качества медицинской помощи для населения за счет оптимизации медицинской логистики и создания атмосферы комфорта для пациентов и сотрудников медицинских учреждений.
Первая «бережливая поликлиника» во Владимирской области открылась в Областной детской клинической больнице. В ближайшем времени ещё одна поликлиника с элементами бережливого производства откроется в Гороховецкой центральной районной больнице. В перспективе такие поликлиники должны появиться в большинстве медицинских учреждений 33-го региона.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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