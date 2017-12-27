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Новости
27.12.2017 16:56

В районе поворота на станцию Колокша на час будет перекрыто движение
Ночью 28 декабря на 168 км трассы М-7 «Волга» в районе поворота на станцию Колокша будет перекрыто движение. Причина — монтаж автоматической системы управления дорожного движения на П-образную опору. В период с 0:00 до 5:00 движение будет закрыто поочередно по каждому направлению в  течение 30 минут.
В общей сложности ограничение продлится не более часа.
ФКУ «Упрдор Москва – Нижний Новгород» просит автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ограничением дорожного движения.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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