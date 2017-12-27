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Новости
27.12.2017 12:27

Названы лучшие спортсмены и тренеры Владимира 2017
Названы лучшие спортсмены и тренеры Владимира 2017. Согласно распоряжению администрации города Владимира в десятку лучших спортсменов года вошли: гимнасты Кирилл Прокопьев и Илья Кибартас, борцы Абуязид Манцигов и Мартин Алексанов, легкоатлетка Елена Панова, боксер Садам Магомедов, биатлонист Алексей Слепов, футболист Илья Зинин, Ильгар Гусейнов (рукопашный бой) и Наталья Гемперле (спортивное ориентирование). 
Также назван список лучших тренеров: Сергей Федосеев (спортивная гимнастика), Татьяна Яксанова (спортивное ориентирование), Надир Магомедов (греко-римская борьба), Сергей Котов (лёгкая атлетика) и Алексей Овчинников (рукопашный бой).

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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