Названы лучшие спортсмены и тренеры Владимира 2017

Названы лучшие спортсмены и тренеры Владимира 2017. Согласно распоряжению администрации города Владимира в десятку лучших спортсменов года вошли: гимнасты Кирилл Прокопьев и Илья Кибартас, борцы Абуязид Манцигов и Мартин Алексанов, легкоатлетка Елена Панова, боксер Садам Магомедов, биатлонист Алексей Слепов, футболист Илья Зинин, Ильгар Гусейнов (рукопашный бой) и Наталья Гемперле (спортивное ориентирование).

Также назван список лучших тренеров: Сергей Федосеев (спортивная гимнастика), Татьяна Яксанова (спортивное ориентирование), Надир Магомедов (греко-римская борьба), Сергей Котов (лёгкая атлетика) и Алексей Овчинников (рукопашный бой).

Автор: Владимирская служба новостей