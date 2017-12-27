«Самовар-party» - в парке «Загородный» Владимира

Самым «теплым» праздником этой зимы станет праздник «Самовар-party», который состоится 5 января 2018 года в парке «Загородный» Владимира. Он посвящен одному из самых древних, традиционных и неотъемлемых атрибутов быта русского народа — самовару. На главной площадке парка развернется игровое действие с частушками и песнями о самоваре, необычными русскими забавами, хороводами и флешмоб «Барыня ты моя». Для гостей приготовлены вкусные угощения, разнообразная ароматная выпечка. Все желающие смогут принять участие в конкурсах: «Кухонные заморочки» (изделия для кухни своими руками), «Самоварное семейство» (выставка самоваров и чайников) и конкурсе частушек о самоваре. А начнется праздник в 12 часов.

Автор: Владимирская служба новостей