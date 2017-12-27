Госинспекция административно-технического надзора проверила дворы региона

В этом месяце в регионе было проверено 268 дворовых территорий в 20 населённых пунктах на предмет зимней уборки. Рейд провела Госинспекция административно-технического надзора по поручению губернатора.

В итоге, в восьми из них (во Владимире, Гусь-Хрустальном, Коврове, Муроме, Вязниках, Гороховце, Петушках и Собинке) выявлены нарушения, связанные с низким качеством зимней уборки: не проведена очистка от снега и льда, дворы не обработаны противогололёдными реагентами. Как правило, регулярно не очищаются от снега игровые площадки, скамейки на детских площадках и у подъездов домов.

Было составлено 60 административных протоколов, в том числе 11 – в отношении юридических лиц, выдано 25 предписаний на устранение выявленных нарушений, их реализация взята на контроль.

Автор: Владимирская служба новостей