В Костерёво откроется отремонтированное терапевтическое отделение
Сегодня в Костерёво откроется отремонтированное терапевтическое отделение структурного подразделения Петушинской районной больницы. На обновление помещения, на изменение к лучшему условий пребывания в стационаре из областного бюджета было выделено более 6 млн. рублей.
Как сообщил главный врач Петушинской районной больницы Евгений Тяпкин, терапевтическое отделение площадью 500 квадратных метров рассчитано на 24 койко-места. В нем заменены оконные блоки, сантехника, электропроводка, система отопления и другие коммуникации, закуплены современные функциональные кровати, шкафы, стулья и столы.
В 2016 году в Костерёвской больнице было также капитально отремонтировано отделение неврологии, а в 2018 году ремонт пройдет в приёмном покое, при этом планируется заменить лифт. К слову, это первый капитальный ремонт больницы с 1971 года, с тех пор, когда в городе было возведено трехэтажное здание.
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