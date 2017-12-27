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Новости
27.12.2017 11:00

Суздаль возглавил рейтинг малых туристических городов России в 2017 году
Российский сервис бронирования отелей Tvil.ru определил самые популярные у туристов малые города России по итогам 2017 года. Лидируют в списке города Владимирской, Московской и Ярославской областей. Возглавил рейтинг Суздаль. Далее идут Звенигород, Осташков, Олонец, Переславль-Залесский, Великий Устюг, Токсово, Углич, Калязин и Городец.
По данным Tvil.ru, в 2017 году туристы останавливались в Суздале в среднем на 2,5 ночи и тратили на проживание 5,4 тысячи рублей в сутки на семью.
В путешествиях по России туристы бронируют отели и дома в малых городах на период от 2 до 4 ночей и платят от 2 до 6 тысяч рублей в сутки.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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