Во Владимирскую область поступили 7 школьных автобусов

Во Владимирскую область поступили 7 школьных автобусов, приобретенных за счет федерального бюджета. Пять ПАЗов и два Форда вместимостью 22 человека каждый обновят парк школьных автобусов нашего региона. Транспортные средства уже получили Омофоровская специальная (коррекционная) школа-интернат; Фоминская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат; Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат г.Вязники; Григорьевская средняя школа Гусь-Хрустального района; Илькинская школа Меленковского района; Глубоковская основная общеобразовательная школа Петушинского района и Сновицкая школа имени С.Н. Белкина Суздальского района.

Автор: Владимирская служба новостей