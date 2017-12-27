В ДТП пострадали двое подростков

Авария с участием детей произошла в Гусь-Хрустальном районе. По предварительной информации, на автодороге «Владимир – Гусь-Хрустальный – Тума» «ВАЗ-2114», во время обгона выехал на встречку, где врезался в «Ниссан Премьер». В ДТП пострадали трое пассажиров иномарки, среди которых двое подростков 15 и 16 лет. Они были доставлены в больницу. В настоящее время полицейские проводят комплекс мер по установлению всех обстоятельств ДТП.





Автор: Владимирская служба новостей