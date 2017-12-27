Смертельное ДТП в Юрьев-Польском районе

Смертельное ДТП произошло накануне в Юрьев-Польском районе. По данным регионального Управления МВД, на автодороге Юрьев-Польский - Кольчугино легковушка выехала на полосу встречного движения, где врезалась в еще один автомобиль. В результате аварии водитель второй машины скончался на месте, травмы получили его пассажирки - три несовершеннолетние девушки, а также водитель и пассажир первого авто. Все пострадавшие были доставлены в больницу. Причины ДТП уточняются.

Автор: Владимирская служба новостей