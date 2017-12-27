В Суздале откроется обновленный киноконцертный зал

Сегодня в Суздале состоится открытие обновленного киноконцертного зала городского Центра культуры и досуга. Теперь в нем можно показывать фильмы в форматах 2D и 3D.

Новое цифровое современное оборудование для кинопоказов было приобретено на субсидию, предоставленную Фондом кино. Ремонтные работы в Центре культуры и досуга проведены при поддержке Министерства культуры РФ и администрации Владимирской области.





Автор: Владимирская служба новостей