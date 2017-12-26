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Новости
26.12.2017 11:28

Во Владимире пройдет турнир Чемпионата мира по футболу среди болельщиков
В следующем году Владимир станет площадкой для проведения крупного всероссийского туристического проекта «Турнир регионов» – отборочного турнира Чемпионата мира по футболу среди болельщиков. Мероприятие пройдет с 22 по 29 июня. По словам гендиректора федерального туроператора «Роза ветров» Сергея Зенкина, для Владимира проведение этого мероприятия – возможность получить одно из самых ярких событий в сфере туризма, которые будут проходить во время Чемпионата мира. Сам же город был выбран организаторами турнира благодаря развитому культурно-историческому потенциалу, наличию событийной инфраструктуры, соответствующему уровню номерного фонда, а также удобной логистике. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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