Успех ковровской пловчихи

Ковровская пловчиха Анастасия Авдеева победила в Международных соревнованиях «Кубок Владимира Сальникова» на дистанции в 200 метров на спине. Для участия в престижных состязаниях, которые проходили 22 и 23 декабря, в Санкт-Петербург приехали лучшие пловцы России, а также спортсмены из 10 зарубежных стран.

«Кубок Владимира Сальникова» традиционно завершает соревновательный календарный год для пловцов. Победа в соревнованиях стала лучшим спортивным подарком для самой Насти, её тренера - Заслуженного тренера России Сергея Фёдорова, и всей Ковровской школы плавания.

Автор: Владимирская служба новостей