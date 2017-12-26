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Новости
26.12.2017 11:09

Успех ковровской пловчихи
Ковровская пловчиха Анастасия Авдеева победила в Международных соревнованиях «Кубок Владимира Сальникова» на дистанции в 200 метров на спине. Для участия в престижных состязаниях, которые проходили 22 и 23 декабря, в Санкт-Петербург приехали лучшие пловцы России, а также спортсмены из 10 зарубежных стран.
«Кубок Владимира Сальникова» традиционно завершает соревновательный календарный год для пловцов. Победа в соревнованиях стала лучшим спортивным подарком для самой Насти, её тренера - Заслуженного тренера России Сергея Фёдорова, и всей Ковровской школы плавания.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Спорт
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