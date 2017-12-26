Большинство россиян оценили уходящий год как «средний»

Большинство россиян оценили уходящий год как «средний». Об этом свидетельствуют данные опроса «Левада-центра». При этом для многих 2017 год оказался лучше прошлого. Кроме того, доля тех, кто говорит, что год был «плохой» и «очень плохой», снизилась с 28% до 17%. 55% россиян ожидают, что 2018 год будет лучше 2017-го, 14% не ждут вообще никаких изменений. Лишь 3% опрошенных настроены пессимистично.

Автор: Владимирская служба новостей