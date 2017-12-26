Во Владимире будут чествовать спасателей

Сегодня во Владимире состоится областное торжественное собрание, посвященное Дню спасателя Российской Федерации. Поздравить личный состав и ветеранов Главного управления МЧС по Владимирской области придет первый заместитель Губернатора Алексей Конышев. У здания Дома культуры молодёжи, где будут чествовать спасателей, будет работать выставка пожарно-спасательной техники, полевая кухня, а также состоится пожарно-спасательный флешмоб.

Автор: Владимирская служба новостей