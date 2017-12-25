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Новости
25.12.2017 15:13

Гриппом пока не болеем
За прошедшую неделю в больницу с симптомами ОРВИ обратилось более 9,5  тысяч человек, 6,5 тысяч из которых — дети. По данным регионального Управления Роспотребнадора, больше всего заболевших во Владимире, где эпидпорог превышен на 9,5% в возрастной категории от 0-2 лет, а также в Ковровском, Кольчугинском и Кольчугинском районах. По итогам мониторинга в настоящее время эпидитуацию по  респираторным инфекциям определяют вирусы не гриппозной этиологии. В структуре положительных находок вирусы РС-вирусы и парагриппа. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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