Гриппом пока не болеем

За прошедшую неделю в больницу с симптомами ОРВИ обратилось более 9,5 тысяч человек, 6,5 тысяч из которых — дети. По данным регионального Управления Роспотребнадора, больше всего заболевших во Владимире, где эпидпорог превышен на 9,5% в возрастной категории от 0-2 лет, а также в Ковровском, Кольчугинском и Кольчугинском районах. По итогам мониторинга в настоящее время эпидитуацию по респираторным инфекциям определяют вирусы не гриппозной этиологии. В структуре положительных находок вирусы РС-вирусы и парагриппа.

Автор: Владимирская служба новостей