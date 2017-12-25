«Новогоднее чудо» - в парке «Дружба»

2 января парк культуры и отдыха «Дружба» приглашает жителей и гостей города на Детский праздник «Новогоднее чудо». Ребят ждет увлекательная интерактивная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой, веселые игры и конкурсы, новогодние песни и танцы. Изюминкой праздника станет конкурс рисунка на снегу "Яркий снег", где каждый участник сможет проявить свои творческие фантазии.

Вечером на площадке у катка будет устроена дискотека "Диско-лед". Танцевать под хиты российской эстрады можно будет даже на коньках.

Праздник начнется в 11-30.

Автор: Владимирская служба новостей