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Новости
25.12.2017 11:54

«Новогоднее чудо» - в парке «Дружба»
2 января парк культуры и отдыха «Дружба» приглашает жителей и гостей города на Детский праздник «Новогоднее чудо».  Ребят ждет увлекательная интерактивная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой, веселые игры и конкурсы, новогодние песни и танцы. Изюминкой праздника станет конкурс рисунка на снегу "Яркий снег", где каждый участник сможет проявить свои творческие фантазии.
Вечером на площадке у катка будет устроена дискотека "Диско-лед". Танцевать под хиты российской эстрады можно будет даже на коньках.
Праздник начнется в 11-30.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Культура
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