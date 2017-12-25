На Соборной площади начала свою работу Рождественская ярмарка

На Соборной площади Владимира начала свою работу Рождественская ярмарка. В этом году ремесленники представили свою продукцию в более чем 20 домиках-шале. Мастера из Владимира, всех районов 33-го региона и даже из Республики Беларусь и Узбекистана представляют широкий выбор различных изделий из дерева, ткани, лозы, бересты, глины, текстиля.

В 12 домиках гостям ярмарки предлагают отведать блюда как традиционной русской кухни (самолепные пельмени, пироги, блины, расстегаи, кулебяки), так и всеми любимые блюда других народов России (шашлыки, плов, чебуреки). Можно попить чаю или кофе с различными кондитерскими изделиями. Также в 12 шале представлены различные продовольственные товары.

Ярмарка будет работать до 14 января.

Автор: Владимирская служба новостей