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Новости
25.12.2017 11:37

На Соборной площади начала свою работу Рождественская ярмарка
На Соборной площади Владимира начала свою работу Рождественская ярмарка. В этом году ремесленники представили свою продукцию в более чем 20 домиках-шале. Мастера из Владимира, всех районов 33-го региона и даже из Республики Беларусь и Узбекистана представляют широкий выбор различных изделий из дерева, ткани, лозы, бересты, глины, текстиля. 
В 12 домиках гостям ярмарки предлагают отведать блюда как традиционной русской кухни (самолепные пельмени, пироги, блины, расстегаи, кулебяки), так и всеми любимые блюда других народов России (шашлыки, плов, чебуреки). Можно попить чаю или кофе с различными кондитерскими изделиями. Также в 12 шале представлены различные продовольственные товары. 
Ярмарка будет работать до 14 января. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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