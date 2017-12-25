Ледяные скульптуры Ильи Шанина можно увидеть в Петербурге
Ледовые работы известного владимирского скульптора Ильи Шанина теперь можно увидеть в России. По традиции в конце декабря на Московской площади в Санкт-Петербурге открывается фестиваль ледовых скульптур «Ледяная сказка». Как отмечают организаторы, здесь, независимо от погоды всегда настоящая зима, где дети могут вдоволь накататься с ледяной горки, затеряться в снежном лесу-лабиринте, а родители вернуться в беззаботное детство с героями советских мультфильмов и сказок Александра Сергеевича Пушкина. Гостей «Ледяной сказки» ждет увлекательная экскурсия в интерьеры охотничьего домика, темницу спящей принцессы, и в зеркальную гостиную Снежной королевы! Интересно будет всем: и детям, и взрослым. Вся выставка – интерактивная, а отсутствие ограждений позволяет сделать множество ярких и запоминающихся фотографий.
Илья Шанин внес свой вклад в создание «Ледяной сказки». Благородный олень в пряжке, новогодняя елка и ледяная темница воплощены рукой мастера.
Все, кто планирует побывать в северной столице в ближайшие недели, могут попасть в «Ледовую сказку» с 12 до 21 часа по будням и с 11 до 21 часа в выходные. Стоимость стандартного билета - 300 рублей, льготного — 200 рублей.
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