Ледяные скульптуры Ильи Шанина можно увидеть в Петербурге

Ледовые работы известного владимирского скульптора Ильи Шанина теперь можно увидеть в России. По традиции в конце декабря на Московской площади в Санкт-Петербурге открывается фестиваль ледовых скульптур «Ледяная сказка». Как отмечают организаторы, здесь, независимо от погоды всегда настоящая зима, где дети могут вдоволь накататься с ледяной горки, затеряться в снежном лесу-лабиринте, а родители вернуться в беззаботное детство с героями советских мультфильмов и сказок Александра Сергеевича Пушкина. Гостей «Ледяной сказки» ждет увлекательная экскурсия в интерьеры охотничьего домика, темницу спящей принцессы, и в зеркальную гостиную Снежной королевы! Интересно будет всем: и детям, и взрослым. Вся выставка – интерактивная, а отсутствие ограждений позволяет сделать множество ярких и запоминающихся фотографий.

Илья Шанин внес свой вклад в создание «Ледяной сказки». Благородный олень в пряжке, новогодняя елка и ледяная темница воплощены рукой мастера.