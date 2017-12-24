Тимофей Копылов – в финале музыкального проекта «Голос»

Наш земляк Тимофей Копылов – в финале музыкального проекта «Голос». В полуфинале ему удалось обойти одного из самых сильных соперников Брендона Стоуна. За исполнение песни «Звон» наставник Леонид Агутин отдал владимирцу 60%. А вот зрители поставили певца на 2 место. Но в сумме Тимофей оказалась в лидерах и вышел в финал.

Вместе с ним бороться за право стать лучшим голосом страны будут Ян Гэ, Селим Алахяров и Ладислав Бубнар.

Поддержать нашего земляка и отдать за него свой голос можно будет 29 декабря.

Автор: Владимирская служба новостей