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24.12.2017 14:20
Тимофей Копылов – в финале музыкального проекта «Голос»
Наш земляк Тимофей Копылов – в финале музыкального проекта «Голос». В полуфинале ему удалось обойти одного из самых сильных соперников Брендона Стоуна. За исполнение песни «Звон» наставник Леонид Агутин отдал владимирцу 60%. А вот зрители поставили певца на 2 место. Но в сумме Тимофей оказалась в лидерах и вышел в финал.
Вместе с ним бороться за право стать лучшим голосом страны будут Ян Гэ, Селим Алахяров и Ладислав Бубнар.
Поддержать нашего земляка и отдать за него свой голос можно будет 29 декабря.
Автор: Владимирская служба новостей