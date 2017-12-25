Владимирские дети отправятся на Кремлевскую елку

С 25 по 27 декабря более 30 детей из Владимирской области примут участие в новогодних мероприятиях в Москве. В делегацию вошли воспитанники пансионата «Надежда» при Муромском Свято-Троицком женском монастыре, кадетского корпуса, дети из социально незащищенных семей, дети, родители которых принимали участие в военных действиях в «горячих точках», отличники учебы, творческие дети, победителей конкурсов и олимпиад.

Главное мероприятие пройдет 26 декабря в Кремле. Наши ребята исполнят народные песни в рамках концертной программы в фойе Государственного Кремлевского Дворца. Каждый участник Кремлевской Ёлки получит сладкий новогодний подарок от Президента России.

Также во время пребывания в Москве дети из Владимирской области посмотрят представление «Ангел Ы» в цирке братьев Запашных, посетят музей человека «Живая система» и примут участие в мастер-классе по росписи имбирного печенья в музее хлеба в комплексе «Измайловский Кремль».

Автор: Владимирская служба новостей