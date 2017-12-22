И.о. начальника Владимирской таможни назначен Сергей Чуев

Исполняющим обязанности начальника Владимирской таможни назначен Сергей Чуев. В этой должности он пробудет до 20 марта 2018 года.

Сергей Чуев родился 23 мая 1968 года в г. Курске. Службу в таможенных органах начал в 1995 году в должности инспектора отдела таможенных расследований Курской таможни. Прошел все ступени таможенной службы, в Курской таможне был начальником отдела таможенной охраны, начальником специального отряда быстрого реагирования, начальником службы силового обеспечения, возглавлял Рыльский таможенный пост, МАПП Крупец, до июля 2014 года - первый заместитель начальника Курской таможни. В 2014-2015 г.г. – первый заместитель начальника Ивановской таможни, в 2015-2017 г.г. – первый заместитель начальника Тульской таможни. Имеет два высших образования. Награжден ведомственными наградами: медалями «За службу в таможенных органах» I, II, III степени, «За усердие», «Дмитрий Бибиков», а также нагрудными знаками «Отличник таможенной службы» и «Ветеран таможенной службы».

Алексей Архипов, возглавлявший Владимирскую таможню с 2008 года, назначен начальником Белгородской таможни.

Автор: Владимирская служба новостей