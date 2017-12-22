Владимир Путин отметил заслуги владимирцев

Благодарность Президента России Владимира Путина объявлена двум жительницам Владимирской области: г енеральному директору объединения «Владзернопродукт» Наталье Самохиной (г.Суздаль) - за заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу, а также гендиректору ЦУМ «Валентина» Валентине Бородиной (г.Владимир) - за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу.

Автор: Владимирская служба новостей