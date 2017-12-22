Светлана Орлова: «Бренды «Волгабас» и «MatrЁshka» могут прославить Россию на мировом рынке транспорта»

В Собинском районе состоялось открытие нового современного научно-промышленного комплекса по выпуску автобусов «Волгабас». На предприятии будут производиться современные, комфортные, экологичные машины. Завод оснащён инновационными роботизированными комплексами, что обеспечит снижение себестоимости продукции и повышение её качества. «Бренды «Волгабас» и «MatrЁshka» могут прославить Россию на мировом рынке транспорта», – уверена губернатор Светлана Орлова.

Гендиректор компании «Бакулин Моторс Групп» Алексей Бакулин пояснил, что Владимирская область для строительства завода была выбрана неслучайно. Её отличает дружественное инвестиционное законодательство, также важным фактором является логистическое расположение – между Москвой и Нижним Новгородом. По соглашению с администрацией Владимирской области этой компании был присвоен статус стратегического инвестора региона, ей был выделен участок площадью 24,4 га, предоставлены налоговые льготы. Между компанией «Бакулин Моторс Групп» и Владимирским госуниверситетом заключено соглашение о подготовке кадров для нового производства. В этом году защищены первые дипломы в рамках специализации предприятия, а выпускники ВлГУ уже пришли работать на завод «Волгабас».

Стоит отметить, что проект получил значительную государственную поддержку и на федеральном уровне: инвестору был предоставлен кредит Фонда развития промышленности в размере 500 млн. рублей. Также проект был признан победителем конкурса инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности Министерства промышленности и торговли России.

Замминистра Александр Морозов подчеркнул, что новое предприятие может рассчитывать и на дальнейшую поддержку со стороны Минпромторга: «С 1 января 2018 года стартует программа льготного лизинга, особый упор планируется сделать на обновление общественного транспорта. Ещё одна мера поддержки – это субсидии для потребителей на покупку российских автобусов, коммунальной техники и даже легковых машин такси, которые работают на газе. Кроме того, в программу по развитию «чистого» городского транспорта – трамваев и троллейбусов – включены электробусы, которые также будут производиться во Владимирской области. Запрос на этот вид транспорта растёт быстрыми темпами».

Проектная мощность завода «Волгабас» при полной загрузке составит более 1000 автобусов в год. Всего на заводе планируется создать 650 рабочих мест. Сейчас здесь трудится около 300 человек.





Автор: Владимирская служба новостей